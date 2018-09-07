درجات الحرارة توالي انخفاضها.. وأمطار فوق المرتفعات الساحلية

توالي درجات الحرارة انخفاضها يومي الجمعة والسبت لتصبح حول معدلاتها او أدنى بقليل، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وذلك نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، والرياح غربية الى جنوبية غربية تنشط أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر:شام إف إم