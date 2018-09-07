أطفال سكارى في الحدائق «دون رقيب»!

تطوف على سطح الأزمة التي تعيشها سورية، ظواهر ليست جديدة تماماً، لكن انتشارها اليوم بات مقلقاً وينذر بالأسوأ في حال استمرت على هذا المنوال.

أطفال ومراهقون بأعمار مختلفة ينتشرون في الحدائق والشوارع ، يشربون الكحوليات خفيةً عن أهاليهم ودون رقيب.

«هاشتاغ سوريا» جال على بعض بائعي المشروبات الكحولية لسؤالهم عن موقفهم من بيع أطفال دون السن القانوني مشروبات كحولية ليقول أحدهم مبررا الأمر بأن من يشترون الكحول من محله بأن أعمارهم تبدأ من ال 16 وصولاً إلى كبار السن، فيما قال آخر: «أبيع الكحوليات بقصد العيش، وفي حال لم أبعهم سيبيعهم غيري»، فيما أكد آخر: «لا أبيع الأطفال الصغار إلا إذا كنت أعرف انها لأهاليهم».

مصدر في وزارة التموين اعتبر أن «مسؤولية ضبط هذه الظاهرة هي من مهام الشرطة، وتنحصر مهمة التموين بمخالفة مراكز بيع الكحوليات في حال كانت المواد مهربة أو كانت الأسعار مخالفة».

وينتشر الأطفال المخمورين في زوايا الحدائق العامة وأماكن قلّما يمر بها المارة، ويساعدهم على تناولها رخص أسعار المشروبات، والتي تبدأ بـ 150 ليرة سورية، والنكهات والألوان التي تصبغ بها تلك المشروبات، فمنها الأخضر والأحمر والأصفر وغيرها.

ويشار إلى أن دوريات الشرطة تلاحق ظاهرة الشرب العلني للكحوليات وتكتب بحقهم ضبوط في حال ضبطهم، لكنها تكتفي بالإنذار الشفوي في بعض المناطق.

هاشتاغ سيريا