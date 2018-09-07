بالأسماء: عقوبات أمريكية على أفراد ومؤسسات لعلاقتهم التجارية بالحكومة السورية

كشفت وسائل إعلام عالمية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على أربع شخصيات وخمسة كيانات، بينها شركة إماراتية واثنتان لبنانيتان؛ بسبب تعاونها مع السلطات السورية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن وزارة المالية الأمريكية أفادت بأنها أدرجت هذه الجهات في قائمتها للعقوبات؛ بسبب أنشطتها الخاصة بـ”تنفيذ العمليات المالية وتوريدات الوقود والأسلحة للحكومة السورية”.

وأوضحت المالية الأمريكية أن العقوبات فرضت اليوم على شركة “Abar Petroleum” اللبنانية، التي عملت على توريد النفط للموانئ السورية.

وشركة “Adnan Al-Ali”، التي لعبت دور الوسيط بين الحكومة السورية، و”Abar Petroleum”، وشركتي “Nasco Polymers” اللبنانية، و”Sonex Investments” الإماراتية، لتغطية إيصال المنتجات النفطية إلى سوريا من خلال القيام بدور الوسيط في عملية نقلها.

وكذلك “محمد القاطرجي” وشركته “Qatirji Company”، التي اتهمتها الولايات المتحدة بتسهيل الاتجار بالنفط مع تنظيم “داعش”.

وتعهد وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوتشين، في البيان، بأن “الولايات المتحدة ستواصل استهداف كل من ينفذ عمليات مالية مع الحكومة السورية”.