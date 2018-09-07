سي إن إن: السوريون و الروس يهددون بضرب القوات الأمريكية

سي إن إن: السوريون و الروس يهددون بضرب القوات الأمريكية

زعمت شبكة “CNN” أن موسكو أبلغت واشنطن خلال الأسبوع الماضي مرتين بأن قواتها وقوات الجيش السوري على استعداد لضرب مناطق في سوريا يوجد بها “عشرات العسكريين الأمريكيين”.

ووفق مصادر الشبكة الإخبارية الأمريكية في البنتاغون، فقد نسب للجانب الروسي القول إن “مسلحين يوجدون في المناطق الخاضعة لحماية الجيش الأمريكي”.

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وذكرت “CNN” أن مخاوف ظهرت في واشنطن من أن “تكون القوات الأمريكية معرضة للخطر إذا ضربت روسيا”. كما زعمت أن الجانب الأمريكي وجه “تحذيرات لموسكو بعدم التعرض للوجود العسكري الأمريكي”.

ونقلت الشبكة الأمريكية أن واشنطن قلقة بوجه خاص على أمن عسكرييها في قاعدة “التنف” في محافظة حمص، ووفق معلوماتها “توجد مخاوف من أن الروس يمكنهم استخدام الطيران أو سفنهم الحربية في القسم الشرقي من المتوسط لشن هجوم على من يوصفون بالمسلحين”.

وتحدثت مصادر الشبكة عن أن “هذا يمكن أن يؤدي إلى مواجهة تشارك فيها القوات الأمريكية من دون قصد، إذا لم تكن الضربة الروسية دقيقة”.

ونقل تقرير “CNN” عن مصدر عسكري أمريكي قوله: “بلا شك نحن أوصيناهم بالابتعاد عن التنف، ونحن على استعداد لاتخاذ إجراءات مقابلة”.

بالمقابل قالت هذه المصادر العسكرية إنها “لم تلاحظ في الأيام الأخيرة تزايد أعداد القوات البرية الروسية”.

يذكر أن المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع، صرّح للصحفيين في 1 سبتمبر بأن قوات الجيش السوري اعتقلت مجموعة مسلحين كان من المفترض أن ينفذوا هجمات إرهابية في تدمر، وأن أحد هؤلاء الإرهابيين اعترف أن متخصصين أمريكيين من قاعدة “التنف” شاركوا في تدريب هذه المجموعة.

المصدر: تاس