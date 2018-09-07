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الاتفاق على إنشاء شركة روسية سورية

الاتفاق على إنشاء شركة روسية سورية لبناء وحدات سكنية في سوريا

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الاتفاق على إنشاء شركة روسية سورية لبناء وحدات سكنية في سوريا

أعلن نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا فلاديمير بادالكو أن الجانبين الروسي والسوري قررا إنشاء شركة مشتركة لبناء وحدات سكنية في سوريا، مضيفا أن المشروع يخطط لبناء 2000 شقة سكنية خلال 3 سنوات مقبلة.

وقال بادالكو في كلمة، ألقاها خلال افتتاح منتدى الأعمال الروسي السوري على هامش الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي: “قررنا إنشاء شركة بناء مشتركة، ستعمل في مجال بناء وحدات سكنية. خلال السنوات الثلاث الأولى هذا المشروع سيمكننا بناء حوالي 2000 شقة سكنية للسكان المحليين”.

وأضاف أن “بالطبع هذا المشروع يعتبر تجاريا، وهذا يتطلب توحيد جهود قطاع الأعمال مع مؤسسات الحكومة. لكن نحن متأكدون بأن هذه المبادرة ستكون حافزا جيدا لعدد كبير من المستثمرين الروس كي يتوجهوا إلى قطاع البناء السوري”.

ولفت بادالكو إلى أن “قائمة المشاركين في هذا المشروع لم تغلق”، داعيا المهتمين من رجال الأعمال الروس و السوريين للمشاركة والمساهمة في هذه الشراكة.

وانطلقت صباح اليوم في العاصمة السورية دمشق أعمال “منتدى الأعمال الروسي السوري”، الذي ينظمه مجلس الأعمال السوري الروسي بمشاركة وزير الصناعة والتجارة السوري سامر الخليل ونائب وزير الصناعة والتجارة الروسي غيورغي كالامانوف.

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