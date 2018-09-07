سحاب 73.. أول طائرة تبدعها العقول السورية بشكل كامل

رغم الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية منذ أكثر من سبع سنوات بقيت العقول السورية المبدعة تعمل وتبتكر وكان من نتاجها الطائرة السورية (سحاب 73) المخصصة للتدريب الأولي والرياضة.

وتتميز الطائرة التي صممها وصنعها عدد من المهندسين السوريين بوزنها الخفيف وتتسع لطيار وراكب وتصل سرعتها الوسطى إلى 180 كم بالساعة وبسقف الطيران 4000 متر.

ويبلغ طول الطائرة الكلي 5.9 م وارتفاعها 2.2 م وامتداد الجناح 8.5 م.

يذكر أن الطائرة موجودة في جناح الجمهورية العربية السورية في معرض دمشق الدولي.

هذا وافتتح معرض دمشق الدولي في دورته الـ60 مساء أمس الخميس، بمشاركة 48 دولة، منها روسيا، ويعد المعرض أكبر تظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية في سوريا.

ومعرض دمشق الدولي يعد من أعرق المعارض في منطقة الشرق الأوسط، ويقام منذ عام 1954، بمشاركة عشرات الدول من مختلف قارات العالم وآلاف الشركات السورية والعالمية.

شاهد الطائرة:

سانا