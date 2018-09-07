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بريطانيا تهدد قادة الجيش السوري في إدلب بالمحاسبة

بريطانيا تهدد قادة الجيش السوري في إدلب بالمحاسبة

‏19 ساعة مضت الاخبار 2,521 زيارة

بريطانيا تهدد قادة الجيش السوري في إدلب بالمحاسبة

أكدت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، أن أي هجوم عسكري على إدلب سيتم إدانته من قبل المجتمع الدولي، مشيرة بالتحديد إلى الوحدات العسكرية المنتشرة في إدلب.

وقالت المندوبة، خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم الجمعة حول سوريا، إن “الوحدات العسكرية المنتشرة في إدلب هي التي سيتم مسائلتها من قبل المجتمع الدولي حال تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد المدنيين”.
وكان مندوب فرنسا في الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتير، دعا اليوم الجمعة، الدول الضامنة لمفاوضات أستانا روسيا وتركيا وإيران إلى احترام وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، مجددا تحذير بلاده من استخدام السلاح الكيميائي من قبل القوات الحكومية في أية عملية عسكرية.
وقال ديلاتير خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع في إدلب، “ندعو الدول الضامنة لأستانا إلى التحلي بمسؤولياتها واحترام وقف إطلاق النار الذي كانت راعية له”، مضيفا “ندعو روسيا وإيران لحماية منطقة خفض التصعيد الأخيرة في إدلب”، مشيرا إلى أن “النظام السوري يعد لعملية عسكرية وشيكة”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح أثناء القمة الثلاثية بشأن سوريا، اليوم الجمعة 7 أيلول/سبتمبر، أن الإرهابيين يحضرون لاستفزازات في سوريا، بما في ذلك باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وكالات

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