استشهاد 9 مدنيين بقصف صاروخي شنته “النصرة” على مدينة محردة

استشهد 9 مدنيين جراء اعتداءات ارهابية نفذتها التنظيمات الإرهابية على المنازل السكنية في مدينة محردة بريف حماة الشمالي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة لوکالة سانا أن “المجموعات الإرهابية المتحصنة في بلدة اللطامنة شمال مدينة حماة اطلقت اليوم عددا من القذائف على منازل المواطنين ما تسبب باستشهاد 9 مدنيين وجرح آخرين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة”.

وقال مصدر طبي في مدينة محردة إن عدد الوفيات جراء هذا الاعتداء مرجح للزيادة نتيجة خطورة الإصابات التي تم نقلها إلى مشافي مدينة محردة.

وأشار المراسل إلى أن ”مدفعية الجيش ردت على مصادر اطلاق القذائف ودمرت عددا من منصات الإطلاق ضمن مواقع وتحصينات التنظيمات الإرهابية”.

وتنتشر في ريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة و”جيش العزة” وغيرهما من المجموعات المتحالفة معها تقوم بالاعتداء على القرى والبلدات المحيطة بالقذائف ما يتسبب باستشهاد وإصابة أعداد من المدنيين.

أسماء عدد من الشهداء المدنيين الذين ارتقوا بقذائف الميليشيات الارهابية في محردة :

نورا زيود

سيلينا سلوم

لين سلوم

ماريا شهدا

فادي شهدا

لمى شهدا

رمى النمو

ايلي زيود