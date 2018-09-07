ما هو الوقت المثالي لتناول الفطور ؟

ما هو الوقت المثالي لتناول الفطور ؟

تشير الدراسات الحديثة لمختصي التغذية ان افضل وقت لتناول وجبة الفطور هو نصف ساعة بعد الاستيقاظ من النوم.

واكدت الابحاث ان تناول أول وجبة غذائية كاملة يساعد الجسم في عملية التمثيل الغذائي بصورة طبيعية، وتنظيم نسبة السكر في الدم وتحسين الحالة المزاجية للشخص.

ويعتقد الباحثون أن الأشخاص الذين يمتنعون عن تناول وجبة الإفطار يواجهون مخاطر السمنة.

وفقا لذلك، فان الجسم يحتاج الى السعرات الحرارية في بداية الأنشطة اليومية.

وتخطي وجبة الإفطار يؤدي إلى زيادة الرغبة في الطعام عند تناول وجبتي الغداء والعشاء للتعويض الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تراكم السعرات الحرارية في الجسم وتعرضه لمخاطر زيادة الوزن والسمنة.

المصدر: وكالة انباء فارس