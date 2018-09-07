لماذا يجب عليك أن ترش السرير بالكحول ؟

يستعمل الكحول من قبل الكثيرين بشكل يومي من أجل العديد من الأمور وخصوصاً التعقيم، لكن هل فكرت من قبل بضرورة رش الكحول على سريرك؟ إن كنت لا تعرف هذا فننصحك برش سريرك بالكحول بشكل دائم وإن كنت تريد معرفة السبب فعليك بقراءة هذا المقال.

1. التخلص من قمل في السرير

كل ما عليك فعله للتخلص من القمل الموجود في شعرك أو سريرك هو أن تملأ زجاجة رذاذ بالكحول ومن ثم رش الشعر والفراش والوسائد والأغطية بهذا الكحول، وفي الصباح مشط شعرك جيداً من أجل التخلص من القمل الميت ولاتنس أن تقوم بتهوية فراشك أيضاً وتنظيفه من أجل الحصول على أفضل النتائج.

2. التخلص من بق الفراش

بالتأكيد فإن بق الفراش من أسوأ الحشرات وأكثرها إزعاجاً على الإطلاق بسبب ما تسببه من حكة وآلام وتهيج في الجلد، وللتخلص منه ليس عليك إلا أن تقوم برش الكحول على السرير قبل النوم ولا تنسى أن ترش الكحول أيضاً على الوسائد والأغطية، يجب عليك أن تكرر هذه العملية عدة مرات من أجل التأكد من أنك تخلصت من بق الفراش وبيوضه المتواجدة على سريرك، ولابد من تهوية وتنظيف الفراش بشكل يومي.

إن كنت تبحث عن استعمالات إضافية للكحول فإليك هذه الاستعمالات: