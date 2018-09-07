هل تفكر في الزواج ؟ عليك بالابتعاد عن هذه الأنواع من النساء إذًا !

هل تفكر في الزواج ؟ عليك بالابتعاد عن هذه الأنواع من النساء إذًا !

يفكر الرجل في الزواج عندما يستقر ماديًا ومعنويًا، ولكن التفكير في الزواج ينحصر في دائرة كيف سيتزوج الرجل، دون أن يولي اهتمامًا لمن سيتزوج، فغالبًا ما يعتقد الرجل أنه لابد من أن يتزوج المرأة الجميلة فقط، فلا يلبث أن يجد امرأة جميلة حتى يبدأ في فتح موضوع الزواج معها.

إلا أن الجمال ليس العامل الوحيد الذي سيجعلك سعيدًا في زواجك، فقد تكون زوجتك جميلة ولكنها تملأ حياتكما بالتعاسة، لذلك عليك بالابتعاد عن هذه الأنواع من النساء، إذا كنت ترغب زواجًا سعيدًا.

1- المرأة الطماعة

تنمو العلاقات عن طريق تشارك الطرفين في كل شيء، ومن هذه الأشياء التي يجب أن يشاركها الزوجين، الموارد المالية. فإذا كانت زوجتك أنانية أو لا تفكر سوى في الإنفاق على نفسها دون أن تشارك مواردها المالية معك، فإن هذا لن ينتج أبدًا أي زواج ناجح أو سعيد على المدى البعيد.

2- المرأة المادية

من الصعب تقبل حقيقة أن المرأة التي أحببتها وتزوجتها، إنما اختارت أن تتزوجك فقط من أجل المال. حقًا إنه لشيء محزن للقلب ويؤدي للشعور بالضيق. بالرغم من أن بعض النساء قد تتظاهر بالحب الحقيقي تجاه الرجل فقط رغبة منها في الاستحواذ على أمواله، إلا أن الأمر يستحق الفحص والمحاولة، لكي تظفر بالتي تحبك لشخصك.

3- المرأة المغازلة

لا شك أن الخيانة تعد سببًا أساسيًا للطلاق. بالطبع لا يوجد رجل عاقل يفكر أن يطلق زوجته، إلا أن بعض الزوجات تدفع الرجال لذلك. البعد عن المرأة الخائنة التي تغازل الرجال ولا تخلص لشريكها أحد أهم العوامل التي تبقي الزواج صحيًا وسعيدًا. فعندما يحين وقت المغازلة، يجب ألا ترى سوى شريكك!

4- المرأة المدللة

تتعرض البنات للكثير من التدليل من آبائهن، فإذا كانت المرأة من أسرة ثرية نسبيًا، وكان زوجها لم يبلغ بعد تلك المعايير التي ظل أبوها يبنيها طوال عمره، فقد تتصرف هذه المرأة بوقاحة في بعض الأوقات تجاهه. إذا كانت المرأة التي ستكون زوجتك لما تبقى من عمرك لا ترغب أن تبني حياتكما معًا، فليست مناسبة للحياة معك إذا.

5- الساعية للاهتمام

النساء بطبيعتهن تحب أن تشعر أنها محط الاهتمام، إنه شيء في طبيعتها. إلا أن المشكلة تكمن في المرأة التي لا تتمكن من التحكم في هذه الصفة، فإذا فشلت أنت أن تعطيها الاهتمام المناسب الذي يشبع حاجاتها العاطفية، ذهبت للخارج لتبحث عنه، وهنا تكمن المشكلة. لذلك لا داعي لنا للتأكيد على صفة الإخلاص في العلاقة التي تحدثنا عنها سابقًا.