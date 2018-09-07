حب حتى الممات… فلبينية تتزوج حبيبها يوم دفنه

حب حتى الممات… فلبينية تتزوج حبيبها يوم دفنه

لم تمنع وفاة زارين صاحب الـ22 عاما، حبيبته من الاحتفال بمراسم زواجها منه في يوم دفنه، وارتداء فستان أبيض قبل وداعه.

فلبينية تبلغ من العمر 19 عاما أحبت أن تودع حبيبها الذي وافته المنية إثر حادث سير، بطريقة عبرت فيها عن إخلاصها له.

فارتدت ثوبا أبيضا يوم الدفن، وحولت الدفن لحفل زفاف اقتصر على الأقارب.

ووضعت الفتاة خاتم الزواج بيد زارين، بعد محاولات فاشلة لوضعه في إصبعه، في مراسم حزينة، بحسب مانقل موقع “coconuts”.

وتحدث والد العروس قائلا: “بأن ابنته أحبت زارين بصدق، ووافق على أن تقوم بما أرادت”.

يذكر بأن القانون الفلبيني لايعترف بالزواج في حال أخفق أحد الطرفين بإبداء رأيه من الموافقة، كما لا يوجد في القانون شيء مشابه لمثل هذه الحالة.