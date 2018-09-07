ليست مزحة.. عروس غاضبة تلغي زفافها بعد رفض المدعوين دفع 1500 دولار لكل واحد!

كشفت العروس الكندية “سوزان” عن غضبها واضطرارها إلى إلغاء حفل العرس الخيالي، بعد أن رفض ضيوفها دفع 1500 دولار لكل واحد مقابل الحضور.

بحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، فإن عقد القران بين “سوزان” وحبيب الطفولة كان من المقرر أن يكون فخمًا بتكلفة نحو 63 ألف دولار، وقرر الزوجان إلغاء المراسم قبل 4 أيام فقط من تبادل نذورهما، بعد أن كافحا ليصلا إلى هذه المرحلة.

وكتبت “سوزان” على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنها تلوم عائلتها وأصدقاءها لانهيار علاقتها وزواج أحلامها.

وجاء في منشور “سوزان”: “الأصدقاء الأعزاء، يؤسفني أن أعلن إلغاء حفل الزفاف قبل 4 أيام فقط من الموعد، للأسف انفصلنا أنا وخطيبي بسبب بعض المشاكل الأخيرة التي لا يمكن إصلاحها، وقررنا إنهاء علاقتنا بسبب عدم دفعكم 1500 دولار، وأود أن أقول أن هذا بخل شديد منكم لمنعنا من إقامة حلم عمرنا، فقد تعهدت وصيفة الشرف بدفع 5000 دولار وساهمت عائلت خطيبي بـ3000 دولار، وقد أعلناها واضحة إذا أردت الحضور إلى هذا الحفل الخيالي فعليك المساهمة فيه وإلا لن تحضر”.

وتابعت: “بعد إرسالنا الدعاوى، أرسل لنا 8 أشخاص فقط شيكا بالمبلغ، لكن هذا لم يكن كافيًا، فجأة بدأ واحد تلو الآخر بالانسحاب، قصة حبنا الخيالية التي كان المفترض أن تتوج بحفل خيالي أيضًا تبددت بسببكم”.

بعد هذا الموقف اقترح خطيبها إقامة حفل زفاف في “لاس فيغاس” أو أي مدينة أرخص، لكنها انفجرت غاضبة في وجهه قائلة إنها تستحق أفضل من ذلك، وبعد مشادة حوارية انفصلا عن بعضهما.

وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعي على المنشور قائلين: “إن الأمر لا بد أنه مزحة”، وكتب آخر: “أنتِ إنسانة مجنونة بلا شك.. من يطلب هذا الكم من المال؟”، واستنكر آخرون الموقف بأكمله.

روتانا