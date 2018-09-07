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كلب بملامح تشبه البشر!

بالصور.. كلب بملامح تشبه البشر!

‏17 ساعة مضت اخبار ساخنة 632 زيارة

بالصور.. كلب بملامح تشبه البشر!

أشار الآلاف من متابعي إنستغرام إلى أن أحد الكلاب يشبه إلى حد كبير ملامح إنسان عجوز، وخاصة عندما يقوم بتعابير وجهية تشبه تعابير البشر.

بالصور.. كلب بملامح تشبه البشر!

وتطلق عائلة الكلب عليه اسم، “باكون الرجل العجوز”، وهو فعلا يشبه ملامح إنسان متقدم في السن، خاصة في التعابير التي تظهر على وجهه في حالة الملل أو التعب.

بالصور.. كلب بملامح تشبه البشر!

وترجع العائلة سبب الشبه بين باكون والإنسان، إلى كونه كلبا هجينا بين فصيلين مختلفين، هما “Chihuahua” و”Badger dog”.

بالصور.. كلب بملامح تشبه البشر!

وقامت العائلة المالكة لباكون بالتقاط العديد من الصور ونشرها عبر حساب خصص له على موقع إنستغرام، تظهر الكلب في تعابير وجهية مختلفة وحالات متفاوتة، ساهمت في اكتسابه شعبية واسعة بين آلاف المتابعين.

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وكالة أوقات الشام الاخبارية
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