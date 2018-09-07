من جديد.. ميريام كلينك بصورة مثيرة بملابس داخلية من “الفرو”!

من جديد.. ميريام كلينك بصورة مثيرة بملابس داخلية من “الفرو”!

نشرت عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك عبر حسابها على “انستغرام” صورةً مثيرة لها بالملابس الداخلية المصنوعة من الفرو.

وأرفقت الصورة بتعليق قائلةً: “قتلته”.