السبت , سبتمبر 8 2018
الرئيسية / نجوم و مشاهير / بالصور: سلمى المصري تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها وتستعد لهذا العمل
سلمى المصري تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها

بالصور: سلمى المصري تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها وتستعد لهذا العمل

‏17 ساعة مضت نجوم و مشاهير 423 زيارة

سلمى المصري تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها وتستعد لهذا العمل

احتفلت النجمة السورية سلمى المصري بعيد ميلاد حفيدتها سلمى وعبرت عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة حيث قالت في تعليق نشرته عبر حسابها على ” فيسبوك ” : ” كل عام وإنتي روح الروح كل عام وإنتي نور العين كل عام وإنتي بألف خير يامنورة حياتي بضحكتك وحركاتك وحكياتك العمر كله هنا وسعادة الله يحميكي ويحفظك و يبعتلك أيام حلوة ويفرحني فيكي وشوفك بأعلى المراتب بموت فيك ياعمري كله “.

سلمى المصري تحتفل بعيد ميلاد حفيدتهاسلمى المصري تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني ومع إقرار شركة ” قبنض ” بإنتاج جزء رابع من مسلسل البيئة الشامية ” عطر الشام “، بات من المتوقع أن تكون سلمى حاضرة ببطولة الجزء الجديد من العمل بعد أن شاركت ببطولة الأجزاء السابقة.

سيدتي

الوسوم

شاهد أيضاً

سلمى المصري

سلمى المصري: أرشح هذا الفريق لنيل اللقب

سلمى المصري: أرشح هذا الفريق لنيل اللقب كشفت الممثلة السورية ​سلمى المصري​ انها تشجع المنتخب …

وكالة أوقات الشام الاخبارية
© Copyright 2018, All Rights Reserved