بالصور: سلمى المصري تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها وتستعد لهذا العمل

سلمى المصري تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها وتستعد لهذا العمل

احتفلت النجمة السورية سلمى المصري بعيد ميلاد حفيدتها سلمى وعبرت عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة حيث قالت في تعليق نشرته عبر حسابها على ” فيسبوك ” : ” كل عام وإنتي روح الروح كل عام وإنتي نور العين كل عام وإنتي بألف خير يامنورة حياتي بضحكتك وحركاتك وحكياتك العمر كله هنا وسعادة الله يحميكي ويحفظك و يبعتلك أيام حلوة ويفرحني فيكي وشوفك بأعلى المراتب بموت فيك ياعمري كله “.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني ومع إقرار شركة ” قبنض ” بإنتاج جزء رابع من مسلسل البيئة الشامية ” عطر الشام “، بات من المتوقع أن تكون سلمى حاضرة ببطولة الجزء الجديد من العمل بعد أن شاركت ببطولة الأجزاء السابقة.

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