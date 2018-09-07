لمن قال بشار الجعفري: قابيل وهابيل ليسا مثلكم؟

قال مندوب سوريا في مجلس الأمن الدولي بشار الجعفري إن منطقة خفض التصعيد في إدلب “سقطت لأن المجموعات المسلحة لم تحترم تفاهم “أستانة 4” على هامش اجتماع مجلس الأمن لبحث مسألة مدينة إدلب شمال سوريا.

ورأى الجعفري أن أيّ تحرك تقوم به الحكومة السورية لطرد الإرهابيين من محافظة إدلب هو حق سيادي مشروع، مشدداً على أنه لا يحق لأي دولة أو جهة المتاجرة بمعاناة المدنيين السوريين لمنع سوريا من تحرير كامل أرضها.

وأكد الجعفري في كلمته أمام مجلس الأمن أنه ما يزال بمقدور بعض الدول ومنهم تركيا سحب الإرهابيين إلى خارج إدلب كما تم إدخالهم إليها، منوهاً إلى أن سوريا عازمة على متابعة محاربة الإرهاب وتحرير كامل الأراضي السورية.

ودعا الجعفري الدول التي تملك نفوذاً على المجموعات المسلحة أن تحاول ثنيها عن استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً.

كما وجه مندوب سوريا في مجلس الأمن الدولي بشار الجعفري ملاحظة لزميله مندوب الكويت السفير منصور العتيبي خلال جلسة مجلس الأمن التي جرت مساء اليوم.

وسرد الجعفري في كلمته 3 حالات لأشخاص يحملون الجنسية الكويتية قال إنهم “استدعوا الإرهابيين إلى سوريا “.

وأكد أن دمشق ساهمت في الأمم المتحدة لوضع أحدهم على قوائم الإرهاب.

وبعد ذلك قال :” لقد قلتم أننا أشقاء .. أي أشقاء .. قابيل وهابيل أفضل”.

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