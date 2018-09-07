نادية الجندي : الإيمان بالله سرّ جمالي

نفت الفنانة نادية الجندي ما تردد حول استعدادها لتقديم فيلم سينمائي جديد يحمل اسم العميل، مؤكدة أنها شائعة لا أساس لها من الصحة، وأضافت نادية في تصريحات خاصة لـ”سيدتي نت”، أنها بصدد التجهيز لعمل ضخم انتاجيًّا، لكنها لم تفصح عن تفاصيله بعد.

وعن اطلالتها الأخيرة والتي ظهرت خلالها بملامح شابة وجسد رشيق قالت نادية: “ده رأس مالي كممثلة ، الجمال والرشاقة جزء من رأس مال الفنان، فليس من المنطقي أن أرفض دورًا يعتمد على الحركة، لأني لست جاهزة له جسديًّا مثلًا، فعليّ أن أكون مستعدة لكل الأدوار ولو تطلّب أحدها مني أن أكتسب وزنًا زائدًا لن أمانع.

وعن أسرار الجمال الدائم تقول: “الاعتدال في الأكل مهم جدًّا وهو سر الرشاقة، وكذلك الإيمان بالله والتصالح مع النفس، وعدم “شيل الهم”، والابتسامة المستمرة والروح الطيبة، والتسامح مع الآخرين، كلها عوامل تساعد على الحفاظ على الشباب”. ونفت نجمة الجماهير كما يلقّبها محبّوها إجراءها أيّ عمليات تجميل، مؤكدة أنّ هناك مستحضرات تجميل تغني عن العمليات، وأضافت: أنا أرفض فكرة دخولي غرفة العمليات من أجل شدّ الوجه أو إزالة التجاعيد، طالما أنّ هناك بديلًا علاجيًّا، مثل الفيتامينات وغيرها من المستحضرات الطبيعية التي تمنح المرأة بشرة أكثر إشراقًا.

وعن عودتها إلى الشاشة التي باتت وشيكة قالت: “اشتقت لجمهوري وأعدهم بعمل فني قوي لن أتمكّن من الكشف عن تفاصيله حاليًّا لحين اكتمال فريق العمل والبدء في تصويره فعليًّا”.

سيدتي نت