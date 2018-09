7 ممثلين فقدوا عقلهم بسبب شخصيات مثلوا دورهم

بعض الممثلين يصبحون مع الوقت كالعبيد لمهنتهم فتراهم يضحون بأجسامهم وعلاقاتهم وقواهم العقلية فقط لكي يجعلوا أدائهم أكثر اقناعاً لجمهورهم، إليكم سبعة ممثلين خسروا عقولهم بسبب شخصيات أدوار دورها:

1- جوني ديب:

أمضى جوني ديب سنوات عديدة في التحضير لفلمه “Hunter S. Thompson for Fear And Loathing In Las Vegas”، قام ديب بالاستقرار في الطابق السفلي لتومبسون كما أنه قام باستجوابه عن حياته، وبعد العيش في قبو تومبسون لفترة طويلة من الوقت ركب ديب سيارة تومبسون الحمراء وتوجه بها نحو لاس فيغاس لمقابلة المخرج تيري جيليام مرتدياً ملابس تومبسون التي لم يتم غسلها خلال 30 عاماً، كل ذلك لكي يستطيع ديب تمثيل شخصيته بشكل جيد.

2- أشتون كوتشير:

هناك الكثير من الأفلام التي تتحدث عن حياة رجل الأعمال ستيف جوبز لكن أغلبها لم يحصد الكثير من المتابعات، لذلك عندما لعب أشتون دور رائد التكنولوجيا ستيف قرر أن يتبع نظامه الغذائي القائم على تناول الفاكهة لمدة شهر لكن انتهى به الأمر في غرفة الطوارئ يعاني من نقص في الفيتامينات وانخفاض في كثافة العظام.

3- فال كليمر:

أراد كليمر أتقان دور المطرب الشهير جيم موريسون في فلم The Doors لذلك قام بإمضاء وقت طويل في حفظ أكثر من 15 أغنية، لذلك عند مشاهدتك هذا الفلم لن تستطيع كبح نفسك من الإشارة لكاميرون على أنه جيم نفسه.

4- دانيال داي لويس:

يشتهر هذا الممثل بقيامه بأشياء جنونية لكي يتقمص الشخصية بشكل متقن، قام لويس في فلم Nathaniel Poe in Last of the Mohicans, بقضاء أكثر من 6 أشهر في الغابة حيث تعلم الصيد لكي يؤمن ملبسه وغذاءه حتى أنه تعلم صنع الزوارق الخشبية.

5- شيا لابوف:

قام شيا بأمور جنونية لكي يتقن دور جندي الدبابات في الحرب العالمية الثانية حيث أنه بقي 4 شهور بدون استحمام لكي يشعر بالتجربة بشكل حقيقي كما أنه أمضى شهر في قاعدة الجيش وأياماً وهو يشاهد الخيول حتى أنه قام باقتلاع أحد أسنانه وجرح وجهه أمام أصدقاءه!

6- أدريان برودي:

قام أدريان بتقديم كل ما يستطيع في أداءه في مسرحية Roman Polanski’s لذلك قام بتجويع نفسه وفقد 130 رطل لكي يبدو مظهره يشبه شخص هارب من المحرقة، وقد قال بأن أكبر مخاوفه هي الحفاظ على سلامة عقله واستغرق أكثر من عام ونصف حتى استطاع العودة لحياته الطبيعية.

7- كيت وينسلت:

استغرقت كيت أشهر للتعافي من دورها في فلم The Reader، أدت كيت دور حارس في معسكرات الاعتقال النازية، وقد صرحت بأنها استغرقت شهور حتى تحررت بشكل كامل من هذا الدور.