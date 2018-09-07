قاعدة «10-30-60».. كلمة السر في تصميم الديكور الداخلي للمنازل الفاخرة

المنازل الجميلة لا يجب أن تكون فقط لمصممي الديكور والممثلين، إذا استخدمت هذه القواعد الخمس الأساسية، يمكنك تحويل منزلك الخاص من الفوضى التامة إلى النمط الفاخر والأنيق.

كشف موقع “ديلي ميل” البريطاني، عن كيفية تحقيق النمط الفاخر بميزانية متوسطة، إليكم أهم النصائح:

1- استخدام الأرقام الفردية

يوصي المصممون باتباع قاعدة تزيين المنزل بالأرقام الفردية، بمعنى تجميع عدد من العناصر معًا بشرط أن يكون عددها فرديًا؛ ذلك يخلق نوعًا من الوئام والانسجام البصري.

ولا ضرر من أن يشمل ذلك تضمين المرتفعات والأشكال المختلفة بشرط أن تكون الألوان متناسقة.

2- اتبع قاعدة 10-30-60

بمجرد أن يقرر صاحب المنزل الألوان التي يريدها في التزيين، عليه أن يتأكد من أنها متناسقة، واتباع قاعدة 10-30-60 ستمكنه من ذلك.

تعني الأرقام أن الخطوة الأولى هي اختيار اللون المهيمن الذي سيستحوذ على 60% من الغرفة، ويجب أن يكون من الألوان المحايدة، أبيض أسود رمادي.. وهكذا، ويشكل اللون الثانوي 30%، ويجب أن يكون أكثر جرأة، ويتم استخدامه في الأثاث، أما الـ10% يتم استخدامها لألوان الوسائد والبساط والإكسسوارات.

3- العثور على نقطة تركيز العين

معظم المصممين يوصون بوجود نقطة في الغرفة تجذب انتباه العين إليها على الفور، هذه الميزة تمامًا هي ما تفرق بين لمسة وأخرى، قد تكون شيئًا بسيًطا مثل مرآة على الطراز القديم أو عمل فني معلق على الموقد أو قطعة من الأثاث المميز.

4- احترام المساحة السالبة

يوصي الخبراء أيضًا بترك مساحة خالية ويصفونها بـ”دع الأثاث يتنفس”، ذلك يساعد على التخلص من آثار أي فوضى أو ازدحام غير مبرر.

5- تعرف على القياسات الشائعة

للحصول على التوازن في منزلك، تحتاج إلى معرفة قواعد القياس الأساسية للقطع الرئيسية.

اترك نحو 40 سنتيمترا بين الآرائك وطاولات القهوة، عند تعليق لوحة على الجدار يجب أن تكون في مستوى العين، عادة على ارتفاع نحو 140 إلى 150 سنتيمترا من الأرض، وينبغي أن تكون الستائر فوق إطار النافذة بنحو 10 سنتيمترات.

هذه القواعد الخمس هي سر صور البيوت المنمقة التي ننبهر بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.