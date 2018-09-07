هواتف أيفون 2018 ستأتى بأسعار أعلى من المتوقع

واجهت أبل رد الفعل العنيف خلال العام الماضى عندما أطلقت نسخة الذكرى العاشرة iPhone X بسعر 999 دولار لنسخة 64 جيجا بايت، و1149 لنسخة 256 جيجا بايت، وهو ما دفع البعض لتوقع أن تقوم شركة أبل بخفض أسعارها لنماذج 2018، خاصة مع طرح نسخة آيفون 6.1 الذى يأتى بشاشة LCD، وبدون مستشعر ثلاثى الأبعاد، إضافة إلى كاميرا واحدة فى الخلف.

إلا أنه اليوم أصدرت وحدة “ميريل لينش” للأوراق المالية فى “بنك أوف أميركا” تقريراً جديد للعملاء يقول إن أسعار جهاز ايفون خلال 2018 ستكون أعلى من توقعات المحللين فى وول ستريت، حيث يقول Wamsi Mohan إنه يتوقع أن نسخة هاتف ايفون 6.5 بوصة iPhone Xs Max سيكون بسعر 1049 دولار، بينما نسخة ايفون Xs ستكون بسعر 999 دولار، فى حين أن نسخة ايفون 6.1 بوصة ستكون بسعر 799 دولار.

أما فى السنة المالية 2019، يتوقع المحللين أن شركة أبل ستسجل متوسط ​سعر بيع يبلغ 815 دولارًا أمريكيًا لجهاز iPhone، وهو ما يقارن بـ 724 دولار التى سجلتها شركة Apple خلال الربع الثالث المالى (من أبريل إلى يونيو).