بهذه الطريقة يمكنك التخفي عن الآخرين في «واتس آب»

كشف خبراء التقنية، عن واحدة من أهم ميزات تطبيق “واتس اب” التي تساعد المستخدمين على التخفي، وعدم إشعار الآخرين بوجوده، مع اطلاعه على كل شيء في الوقت نفسه.

وأوضح الخبراء أن تحقيق هذه الميزة يتم عن طريق الدخول في الإعدادات، ثم الحساب، واختيار الخصوصية، ثم اختيار عبارة “لا أحد” حين يطلب منك من يمكنه رؤية آخر ظهور لك.

وفي حال الرغبة في تجاهل إشعارات المجموعات المزعجة، يمكن إلغاء ميزة إظهار الإشعارات على الشاشة الرئيسة، ووضع علامة حظر للأفراد والمجموعات التي لا ترغب فيها.

وأشار الخبراء إلى أن “واتساب” أضاف ميزة جديدة، يطلق عليها اسم “قناة الإشعارات”، تمكن المستخدمين من التركيز على الرسائل المهمة، وتجاهل المحادثات المزعجة، وتعطي هذه الخاصية المستخدم 10 تصنيفات للإشعارات، بحيث يمكنه التحكم في ظهور أو عدم ظهور الإشعارات، لكل منها، أو إعطائها درجات متفاوتة من الأهمية.