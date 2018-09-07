السبت , سبتمبر 8 2018
الرئيسية / تكنولوجيا / بهذه الطريقة يمكنك التخفي عن الآخرين في «واتس آب»
بهذه الطريقة يمكنك التخفي عن الآخرين في «واتس آب»

بهذه الطريقة يمكنك التخفي عن الآخرين في «واتس آب»

‏16 ساعة مضت تكنولوجيا 479 زيارة

بهذه الطريقة يمكنك التخفي عن الآخرين في «واتس آب»

كشف خبراء التقنية، عن واحدة من أهم ميزات تطبيق “واتس اب” التي تساعد المستخدمين على التخفي، وعدم إشعار الآخرين بوجوده، مع اطلاعه على كل شيء في الوقت نفسه.

وأوضح الخبراء أن تحقيق هذه الميزة يتم عن طريق الدخول في الإعدادات، ثم الحساب، واختيار الخصوصية، ثم اختيار عبارة “لا أحد” حين يطلب منك من يمكنه رؤية آخر ظهور لك.

وفي حال الرغبة في تجاهل إشعارات المجموعات المزعجة، يمكن إلغاء ميزة إظهار الإشعارات على الشاشة الرئيسة، ووضع علامة حظر للأفراد والمجموعات التي لا ترغب فيها.

وأشار الخبراء إلى أن “واتساب” أضاف ميزة جديدة، يطلق عليها اسم “قناة الإشعارات”، تمكن المستخدمين من التركيز على الرسائل المهمة، وتجاهل المحادثات المزعجة، وتعطي هذه الخاصية المستخدم 10 تصنيفات للإشعارات، بحيث يمكنه التحكم في ظهور أو عدم ظهور الإشعارات، لكل منها، أو إعطائها درجات متفاوتة من الأهمية.

الوسوم

شاهد أيضاً

قبل تحديث واتساب

قبل تحديث واتساب..هكذا يمكنك الاحتفاظ بمحادثاتك القديمة

قبل تحديث واتساب..هكذا يمكنك الاحتفاظ بمحادثاتك القديمة سيقوم تطبيق التراسل الفوري “واتساب” قريباً بحذف جميع …

وكالة أوقات الشام الاخبارية
© Copyright 2018, All Rights Reserved