شقق ماروتا ستكون الأعلى سعراً في سورية.. وهذا سعر المتر المربع!

أكد المدیر التنفیذي لشركة دمشق الشام القابضة، نصوح النابلسي، أنه یعتقد بان العقارات في المنطقة التنظیمیة الأولى “ماروتا سیتي” ستكون الأعلى سعراً في سوریا على المدى المتوسط وطویل الأمد.

ويأتي ذلك نظراً لموقع المنطقة وقربها من مركز المدینة وجامعة دمشق ومنطقتي المزة وتنظیم كفرسوسة، إضافة إلى اتصالها المباشرة بالطرق الدولیة ولا سیما طریق مطار دمشق الدولي ولبنان والأردن والمناطق السیاحیة في ریف دمشق وباقي المحافظات، عدا عن حجم الرفاهیة والخدمات المتمیزة التي سیتم تأمینها في المنطقة وأهمها البنى التحتیة المتطورة ضمن أنفاق خدمات وصولاً الى توصيل الغاز المنزلي للطبخ والتدفئة لكل منزل أو متجر وللمرة الأولى في سوریا، مع توفير أنظمة الطاقة الشمسیة والبنى التقنیة المتكاملة من خلال ربط المنطقة بكاملها بالألیاف الضوئیة التي ستوفر حجم تراسل هائل معاستخدام مفتوح للبنى التقنیة ووسائل الاتصال والبث التلفزیوني إضافة الى توفر الحدائق الواسعة المصممة باعلى المواصفات الجمالیة وأمكنة التنزه وممارسة الألعاب الریاضیة والمسارات الخاصة بالدراجات وباصات النقل الحدیثة، إضافة إلى تمیز أبنیتها وأبراجها في تصامیمها المعماریة الفریدة والمعبرة عن سوریا الجدیدة

وبین النابلسي أن قانون العرض والطلب هو المحدد الأساسي للأسعار في ماروتا سیتي مستقبلاً، مشیراً إلى أن سعر المتر المربع ” هواء ” من الأرض حالیاً یتراوح بین 300 إلى 500 ألف لیرة سوریة حسب موقع أرض المقسم واطلالته وقربه وبعده من المجمعات التجاریة لمنطقتي المزة فیلات شرقیة وتنظیم كفرسوسة، كما أن دراسات الكلف المتوقعة لإنجاز أعمال البناء والاكساء بمواصفات عالیة الجودة “سوبر دیلوكس” تتراوح بین 400 و 500 ألف لیرة سوریة أيضاً للمتر وفق نوع الاكساء والتجهیزات المیكانیكیة والكهربائیة وتصامیم البناء وعدد الطوابق المخصصة لمواقف السیارات وغیرها من العوامل.

كما أوضح النابلسي أنه یعتقد أن أهم العوامل التي ستساهم في تمیز الأسعار وارتفاعها لاحقاً هو التصامیم الخاصة بكل بناء نظراً لان المالكین والمهندسین المعماریین یتسابقون حالیاً وبشكل غیر معلن بتصامیم وتنفیذ الابنیة للوصول إلى ابنیة جمیلة متمیزة اضافة الى تأمینها بمتطلبات الرفاهیة ومنها المسابح المدفئة باطلالة جمیلة على الاسطح، مراكز صحیة وریاضیة صالات، وجلسات عائلیة ذات اطلالة جمیلة خاصة بالمالكین اضافة الى اماكن مخصصة للاطفال ونشاطاتهم والعابهم، وتمیز الابنیة بمداخل ترتفع اسقفها مزودة بقاعات استقبال واجهزة مراقبة مع توفیر الحراسة الامنیة على مدار الساعة اضافة الى توفر المصاعد البانورامیة في بعض الابنیة ومواقف السیارات الكافیة والمزودة بمنظومات ادارة متكاملة اضافة الى حدائق الابنیة وغیره الكثیر الكثیر . كما ان الاطلالة العامة للأبنیة في المنطقة وطریقة انارتها اللیلیة ستساهم في التمتع بجمالیة كل بناء وستكون مجتمعة لؤلؤة مضیئة متنوعة تزهو بجمال أخاذ ساحر.

وأضاف النابلسي أن المعلومات التي یتم تداولها حالیاً عن أسعار بعض المناطق في دمشق هي أسعار تأشیریة تعتمد على مؤشرات غیر دقیقة وأنه في ضوء تمیز هذه المنطقة لا یمكن اعتبار الأسعار التي یتم تداولها حالیا والتي توحي بأن أسعار المنطقة بعد انتهاء إنجازها سیكون بحدود 725 ألف للمتر المربع للأسباب التي تم ذكرها أعلاه ولا سیما في حال مقارنتها مع أسعار المناطق الأخرى.

وبین النابلسي أن الفئة المستهدفة في هذا المشروع هي الفئة التي تبحث عن الرفاهیة والتمیز إضافة الى مالكي أراضي أبنیتها الأصلیین، وبالتالي فانها لیست حكراً على الطبقة الغنیة.

كما أشار النابلسي إلى أن “القدرة على تحمل تكالیف الاقامة والخدمات” خدمات الابنیة , تنظیف – صیانة – حراسة – حدائق – شبكات إنذار الحرائق وغیر ذلك ” هي المحدد الرئیسي لشریحة السكان التي سوف تقطن فیها وأن سكان هذه المنطقة من المالكین الاصلیین لاراضیها قد ادركوا مسبقاً ذلك وعملوا على تخصیص بعض الشقق أو المحال التجاریة في أبنیتهم كملكیة مشتركة فیما بینهم لتخصیص إیراداتها لتغطیة نفقات الخدمات المشتركة والخدمات الممیزة لابنیتهم.

وأكد النابلسي أن تنفیذ المشروع یعتمد بشكل كامل على المستثمرین ورجال الأعمال السوریین ودوران العجلة الاقتصادیة وعودتها الى مسارها الطبیعي وضخ كمیات كبیرة من السیولة ورؤوس الأموال في مجالات الاستثمار، مضيفاً ان حجم عقود تأسیس الشركات التي قامت بابرامها شركة دمشق الشام القابضة تبشر بخیر واعد وحجم استثمارات كبیر يعود على المنطقة ومالكیها الأصلیین بأرباح كبیرة.

من جهة أخرى، أشار النابلسي إلى أن محافظة دمشق قد أنجزت القسم الأهم والأكبر من البنى التحتیة للمدینة، حیث تم تمدید شبكات الصرف الصحي وتنفیذ أنفاق الخدمات وتعبید الطرقات بشكل أولي، موضحاً أن السقف الزمني لإنجاز المشروع بحدود خمس سنوات.

يذكر أن مشروع ماروتا سیتي هو مشروع عمراني تنظیمي تم الإعلان عنه سنة 2012 , یقع في منطقة خلف الرازي وبساتین المزة العشوائیة في العاصمة دمشق، بدأ العمل الفعلي علیه منتصف عام 2017 من قبل محافظة دمشق وشركة دمشق الشام القابضة وسیستمر العمل حوالي 5 سنوات لإتمام المشروع الذي سیضم عدد من الابنیة البرجیة المرتفعة والمراكز التجاریة الضخمة ومساحات واسعة من الحدائق والمدارس والمرافق الثقافیة المتنوعة والصحیة.

المصدر: داماس بوست