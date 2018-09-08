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معركة اللا ممنوع في إدلب.. فصائل تتوعد بمفاجآت!

‏15 ساعة مضت الاخبار 1,757 زيارة

معركة اللا ممنوع في إدلب.. فصائل تتوعد بمفاجآت!

توعد قيادي بفصيل مسلح في إدلب بما أسماه “معركة اللا ممنوع”، وذلك بعد يوم من شنه هجوما صاروخيا استهدف مناطق بريفي اللاذقية وطرطوس أدى لسقوط قتلى.

وقال القيادي الذي لا ينتمي فصيله لما يعرف بـ”الجبهة الوطنية للتحرير” في تسجيل: “لدينا عتاد لم نكن نستخدمه من قبل نظرا للارتباطات الإقليمية ولكن الآن الوضع تغير”.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أكدت أن مسلحي إدلب خرقوا نظام خفض التصعيد وأطلقوا قذائف صاروخية على مناطق عدة في ريفي حماة واللاذقية كصلنفة ( مرتان) و كنسبا ( 3 مرات) في تصعيد جديد مساء الأربعاء.

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وكالة أوقات الشام الاخبارية
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