علماء : الأرض يتحول الى الجحيم !!

يعتقد فريق علماء دولي أن متوسط درجات الحرارة في العالم سيكون أعلى بـ 4-5 درجات مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية، حتى وإن نُفذت جميع شروط اتفاقية باريس للمناخ.

ويفيد موقع EurekAlert بأنه وفقا للعلماء، فإن هناك خطرا كبيرا بأن تتحول الأرض إلى “دفيئة” وأن تصبح مناطق عديدة منها غير صالحة للسكن.

ويشير الباحثون في مقال نشرته مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences إلى أن انبعاث غازات الاحتباس الحراري ليس العامل الوحيد المؤثر في مناخ العالم.

وارتفاع درجات الحرارة الناتج عن النشاط البشري يسبب تسخين الغلاف الجوي للأرض. وهذا يمكن أن يحدث حتى إذا توقف انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

وينسب العلماء إلى هذا النشاط ذوبان الجليد وصعود غاز الميثان من قاع المحيطات، وتقلص حجم الكربون الذي تمتصه الأرض والمحيطات، وارتفاع معدل تنفس البكتيريا، وتقلص مساحة الغابات في حوض نهر الأمازون.

وأيضا تقلص مساحة الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي.

ونتيجة لتأثير ازدياد غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، ستحدث سلسلة تفاعلات لن يكون بمقدور الإنسان وقفها.

لذلك من أجل أن لا تتحول الأرض إلى “دفيئة”، يجب، عدا عن تخفيض انبعاث الغازات، إنشاء خزانات طبيعية للكربون من خلال توسيع مساحة الغابات، والحفاظ على الأرض والتنوع البيولوجي وابتكار تكنولوجيا جديدة لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.