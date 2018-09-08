112 ألف زائر لمعرض دمشق الدولي في يومه الثاني وتوقيع باكورة الاتفاقيات بقيمة 10 ملايين دولار..

112 ألف زائر لمعرض دمشق الدولي في يومه الثاني وتوقيع باكورة الاتفاقيات بقيمة 10 ملايين دولار..

شهد اليوم الثاني من فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته الـ “60” توافدا كثيفا للمواطنين لزيارة أجنحة المعرض والمشاركة بفعالياته المتنوعة.

وذكر المركز الإعلامي للمعرض في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بعد الافتتاح الرسمي يوم أمس شهدت مدينة المعارض منذ الساعات الأولى توافداً متصاعداً للمواطنين السوريين والعرب والأجانب المشاركين والزائرين ووفود ورجال أعمال جاءت خصيصاً لزيارة المعرض.

وبحسب البيان بلغ عدد زوار اليوم الثاني للمعرض أكثر من 112 ألف زائر كما حضر عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية لتغطية فعالياته بلغ عددها أكثر من 183 وسيلة إعلامية بين وكالة أنباء وتلفزيون وإذاعة وصحيفة وموقع الكتروني .

وبمناسبة المعرض انطلق اليوم في الساعة الثامنة والنصف صباحاً ماراثون دراجات هوائية من ساحة الأمويين باتجاه فندق الشيراتون مرورا بكلية الآداب ومبنى رئاسة مجلس الوزراء ثم المتحلق الجنوبي ومنه إلى طريق المطار وصولا إلى مدينة المعارض .

كما شهد اليوم الثاني توقيع اتفاقيتين لتوريد كميات كبيرة من الخضار والفواكه بقيمة “10” ملايين دولار إلى شركات روسية .

وقدم مسرح الطفل برنامجا غنائيا أحياه أطفال سوريون من نجوم برنامج “ذا فويس كيدز” إضافة لعرض مسرحي غنائي بعنوان قرية السنافر وأحيا الفنان وليد توفيق حفلا على مسرح المعرض لاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور .

وقدمت الفرقة الأبخازية مجموعة لوحات راقصة تعكس فلكور الشعب الأبخازي ولقيت تفاعلا وتشجيعا من الجمهور.

وفي تصريح لـ “سانا” في ختام فعاليات اليوم الثاني وصف مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي اليوم الثاني من المعرض بالمميز والإنسيابي ولم يشبه أي خلل في الدخول والتنظيم وكانت حركة الباصات والقطارات إلى المعرض منظمة وعملية دخول الزوار سهلة وميسرة .

وأوضح كرتلي أن عددا من الشخصيات الرسمية والاقتصادية زارت المعرض اليوم أبرزها رئيس وزراء جمهورية أبخازيا “غينادي غاغول” .

وأكد كرتلي أنه لم تسجل أي حوادث أو حالات طوارئ أو أعطال في الكهرباء أو التكييف خاتما كلامه بأن هذا اليوم كان ناجحا بامتياز و ينطلق غداً سباق الخيل عند الساعة الخامسة من جسر عقربا وصولاً إلى الجناح الزراعي في معرض دمشق الدولي كما سيتم افتتاح معرض التصدير الدائم الساعة الخامسة مساء بجناح هيئة الصادرات وعند الساعة السابعة مساءً سيتم افتتاح معرض الباسل للإبداع و الاختراع.

سانا