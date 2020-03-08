التموين يغلق ثلاث محطات محروقات لبيعها البنزين بسعر زائد

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا ثلاث محطات محروقات لمدة أسبوع في طفس والغارية الغربية على أوتوستراد دمشق درعا والبانوراما في درعا المدينة.

وأشار رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية المهندس بسام الحافظ إلى أن إغلاق محطات الوقود كان بسبب مخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد لافتا إلى أن المديرية نظمت خلال جولاتها أمس على الأسواق 22 ضبطا تموينيا بحق أصحاب وسائط نقل بسبب تقاضي زيادة في بدل الخدمات وعدم الاعلان عن الأسعار وبحق اصحاب محال خضار وفواكه وفروج وسمانة بسبب عدم الاعلان عن الأسعار وبحق صاحب محطة محروقات بسبب بيع مادة البنزين بسعر زائد.

وأضاف الحافظ أن المديرية سحبت 8 عينات من الأسواق لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 119.

ونظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال جولاتها على الأسواق الشهر الماضي 168 ضبطا تموينيا وأغلقت 12 فعالية وعالجت 40 شكوى تقدم بها المواطنون.