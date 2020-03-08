عقب حادث مروع.. محافظة ريف دمشق تقرر نقل حاجز جسر بغداد وتحويل الشاحنات!!

صرح محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم بأنه سيتم نقل حاجز جسر بغداد يوم غد الأحد إلى القطيفة بعد الحادث الذي وقع اليوم وأسفر عن عشرات الضحايا.

ووقع مساء اليوم السبت حادث مروع عند حاجز جسر بغداد نتيجة اصطدام صهريج وقود مع باصي نقل ركاب وعدة سيارات أخرى على طريق دمشق حمص بمنطقة جسر بغداد وأسفر عن وفاة 22 شخصاً واصابة عدد كبير من المواطنين.

وأشار ابراهيم في تصريات لاذاعة شام اف ام أن من بين ضحايا حادث جسر بغداد مواطنون عراقيون.

واكد ابراهيم أنه سيصار إلى تحويل الشاحنات عند حاجز القطيفة إلى طريق خاص ومنه باتجاه دمشق في حين تتابع السيارات الصغيرة طريقها عبر الاوتستراد الدولي.