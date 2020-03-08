الأحد , مارس 8 2020
محافظة دمشق تدرس تعديل أجور التكاسي

محافظة دمشق تدرس تعديل أجور التكاسي

‏3 ساعات مضت اخبار سريعة 140 زيارة

محافظة دمشق تدرس تعديل أجور التكاسي

بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس أنه سيتم تشكيل لجنة من المحافظة واتحاد العمال ومديرية النقل والتموين لدراسة التعديل على عدادات التكاسي وواقع نسبة الزيادة وتتخذ القرار المناسب في هذا الموضوع

مؤكداً أن الزيادة الحاصلة على سعر تنكة البنزين لن يكون لها أي تأثير سلبي على سائق التكسي ومن المفترض ألا تنعكس على المواطن.

وتابع الدباس أن الزيادة لن تتجاوز 4 في المئة على العدادات، وذلك بموجب لصاقات ريثما يتم إجراء تعديل على العدادات، ومن المفترض أن تقر اللجان المشكّلة تسعيرتها خلال يومين فالزيادة التي طرأت على سعر البنزين وهي 25 ليرة لليتر لا تشكل نسبة تزيد على 4 في المئة أي إن التعديل سيكون بهذه الحدود فقط وتالياً، تصدر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نسبة الزيادة على المسافة الكيلومترية ليصدق عليها من المحافظة.

تشرين

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وكالة أوقات الشام الاخبارية
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