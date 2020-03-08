محافظة دمشق تدرس تعديل أجور التكاسي

بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس أنه سيتم تشكيل لجنة من المحافظة واتحاد العمال ومديرية النقل والتموين لدراسة التعديل على عدادات التكاسي وواقع نسبة الزيادة وتتخذ القرار المناسب في هذا الموضوع

مؤكداً أن الزيادة الحاصلة على سعر تنكة البنزين لن يكون لها أي تأثير سلبي على سائق التكسي ومن المفترض ألا تنعكس على المواطن.

وتابع الدباس أن الزيادة لن تتجاوز 4 في المئة على العدادات، وذلك بموجب لصاقات ريثما يتم إجراء تعديل على العدادات، ومن المفترض أن تقر اللجان المشكّلة تسعيرتها خلال يومين فالزيادة التي طرأت على سعر البنزين وهي 25 ليرة لليتر لا تشكل نسبة تزيد على 4 في المئة أي إن التعديل سيكون بهذه الحدود فقط وتالياً، تصدر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نسبة الزيادة على المسافة الكيلومترية ليصدق عليها من المحافظة.

تشرين