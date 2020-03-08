ما سر الدفتر الأسود الذي يحمله أردوغان معه الى كل مكان؟

ما سر الدفتر الأسود الذي يحمله أردوغان معه الى كل مكان؟

كشفت وسائل إعلام تركية سر الدفتر الأسود الذي يصطحبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كل اجتماعاته.

ووفقا لوكالة “نيو ترك بوست” يحضر أردوغان جميع لقاءاته المهمة مع هذا الدفتر ذو الغلاف الأسود لتدوين ملاحظاته فيه ومتابعة التطورات من خلال سؤال وزراءه عن الملاحظات التي سجلها في وقت لاحق مستعيناً بالدفتر.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kara kaplı defter ve 3 farklı kalem sürprizi https://t.co/UlUAAIZjJQ — habersitesi.gen.tr (@habersitesihs) March 7, 2020

ولفتت الوكالة إلى أن هذا الدفتر لم ينفصل عن أردوغان منذ اليوم الأول من حياته السياسية مشيرة إلى أن الرئيس التركي استعان في اجتماعه الأخير بأقلام من ثلاثة ألوان مختلفة، الأحمر والأزرق والأسود لتدوين ملاحظاته.

ويصطحب أردوغان دفتر ملاحظاته في اجتماعات الحزب، وكذلك في اجتماعات مجلس الوزراء، ترسل الملاحظات الواردة في هذا الكتاب إلى الوزراء.