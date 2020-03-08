الأحد , مارس 8 2020
ما سر الدفتر الأسود الذي يحمله أردوغان معه الى كل مكان؟

ما سر الدفتر الأسود الذي يحمله أردوغان معه الى كل مكان؟

‏3 ساعات مضت الاخبار 902 زيارة

ما سر الدفتر الأسود الذي يحمله أردوغان معه الى كل مكان؟

كشفت وسائل إعلام تركية سر الدفتر الأسود الذي يصطحبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كل اجتماعاته.

ووفقا لوكالة “نيو ترك بوست” يحضر أردوغان جميع لقاءاته المهمة مع هذا الدفتر ذو الغلاف الأسود لتدوين ملاحظاته فيه ومتابعة التطورات من خلال سؤال وزراءه عن الملاحظات التي سجلها في وقت لاحق مستعيناً بالدفتر.

ولفتت الوكالة إلى أن هذا الدفتر لم ينفصل عن أردوغان منذ اليوم الأول من حياته السياسية مشيرة إلى أن الرئيس التركي استعان في اجتماعه الأخير بأقلام من ثلاثة ألوان مختلفة، الأحمر والأزرق والأسود لتدوين ملاحظاته.

ويصطحب أردوغان دفتر ملاحظاته في اجتماعات الحزب، وكذلك في اجتماعات مجلس الوزراء، ترسل الملاحظات الواردة في هذا الكتاب إلى الوزراء.

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وكالة أوقات الشام الاخبارية
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