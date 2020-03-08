قوات أمريكية تحاصر مدينة البصيرة بريف دير الزور

تحدثت مصادر إعلامية رسمية سورية، عن قيام قوات تابعة للجيش الأمريكي، اليوم الأحد، بمحاصرة مدينة البصيرة بريف دير الزور الشمالي.

ونقلت قناة “السورية” الرسمية نقلا عن مصادر محلية أهلية في المدنية، قيام القوات الأمريكية بتطويق مدينة البصيرة بالكامل، ومنع الأهالي من الدخول والخروج إلى المدينة.

ومن جهة أخرى أفاد مراسل “سبوتنيك” بمحافظة الحسكة، اليوم الأحد، بأن عناصر تنظيم “قسد”، قتلوا متظاهراً مدنياً وأصابوا آخرين بجروح بليغة، بعد استهدفهم بالرصاص الحي لدى ترديدهم شعارات مناوئة لـ”الاحتلال الأمريكي” أثناء مظاهرة خرجت اليوم الأحد (8 مارس/آذار) تنديدا بممارسة الأمريكي التي تقوم بسرقة النفط الوطني والممتلكات المدنية الخاصة، وذلك أمام مقر ما يسمى “المجلس المحلي” التابع لتنظيم “قسد” في بلدة “سفيرة تحتاني” غربي محافظة دير الزور السورية.

وأشار المراسل إلى أن سكان بلدتي “المحيميدة” و”السفيرة تحتاني” وغيرها من قرى وبلدات الخط الغربي (كما يسميه أبناء المنطقة)، هم من أبناء قبيلة البكارة خرجوا بمظاهرات حاشدة قاموا خلالها بقطع الطرق، مرددين هتافات وشعارات ضد الاحتلال الأمريكي، مطالبين بدخول الجيش العربي السوري إلى منطقتهم.

وتشهد مناطق تواجد القوات الأمريكية في سوريا، شرق الفرات، حالة من الرفض الشعبي للتواجد الأمريكي في المنطقة، خصوصا بعد مقتل طفل سوري على يد القوات الأمريكية قبل أسابيع، خرج على أثرها مظاهرات واعتصامات في أكثر من مدينة سورية.