مصدر رسمي يكشف السبب الأولي لـ حادث السير الذي أودى بحياة العشرات في دمشق

كشف رئيس فرع مرور ريف دمشق، عبد الجواد عوض، لـ “الوطن أون لاين” أن الحادث الضخم الذي وقع بالقرب من جسر بغداد على اتستراد حمص – دمشق، جاء نتيجة اصطدام صهريج “فيول” مع بولمانين محملين بالركاب، إضافة إلى تصادم عدد كبير من السيارات، مؤكدا أن السبب الأولي لحادث السير يعود إلى خلل فني بالصهريج.

وأشار عوض إلى أن الجرحى جراء الحادث، وعددهم 70 شخصا، تم إسعافهم إلى مشافي القطيفة والشرطة وتشرين، مبينا أن حالات بعضهم خطرة، ما يرجح ارتفاع عدد الوفيات.

وكان مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أعلن، في وقت سابق من اليوم، عن وفاة 22 شخصا جراء حادث سير ناجم عن اصطدام صهريج وقود مع باصي نقل ركاب وعدة سيارات أخرى على طريق دمشق حمص بمنطقة جسر بغداد.

فادي بك الشريف- الوطن أون لاين