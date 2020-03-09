حمص: توقيف سبعة أشخاص بجرم التعامل بغير الليرة السورية

أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف سبعة أشخاص في حمص بجرم مزاولة مهنة تصريف الأموال بطريقة غير قانونية.

ويأتي ذلك حسبما أشارت صفحة الوزارة في فيسبوك في إطار متابعة المتعاملين بغير الليرة السورية في جميع المحافظات، وبعد ورود معلومات إلى قسم شرطة حمص الجديدة (الوعر) بحمص حول قيام عدة أشخاص بالتعامل بغير الليرة السورية، وإدعاء المواطن (طارق. ر) بسلبه مبلغ ثمانية ملايين ليرة سورية من سيارته العامة.

وذكرت الوزارة أنه ومن خلال البحث والتحري تمكن قسم شرطة حمص الجديدة من إلقاء القبض على ستة أشخاص وهم المدعوون: ( ع. ك ) و(ح. س ) و( أ. ح ) و( م. ك ) و( م. ا ) و( م. س )، وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بالتعامل بغير الليرة السورية، ومزاولتهم مهنة تصريف الأموال بطريقة غير قانونية وبدون ترخيص وأنهم اتفقوا مع المدعي ( طارق. ر ) الذي طلب منهم تصريف مبلغ ثمانية ملايين ليرة سورية بالدولار الأمريكي على مكان التسليم بشارع الخراب بحي الغوطة مستعملين سيارتين الأولى بيك أب والثانية شاحنة خاصة، فقاموا بسلبه المبلغ المذكور بطريقة الحيلة متذرعين أنه صودر من قبل دورية أمنية.

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واكدت الوزارة استرداد جزء من المبلغ المسلوب وتسليمه إلى مصرف سورية المركزي أصولاً، وحجز السيارات التي كانت بحوزتهم.

كما أفادت الوزارة أنه بتدقيق أوضاع المقبوض عليهم تبين أنه يوجد بحق أحدهم إذاعة بحث بجرم السلب بالعنف وإذاعة بحث بحق الآخر بجرم حيازة وثيقة مزورة، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص .

وزارة الداخلية