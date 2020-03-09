ثلاث دول تمنع السفر من وإلى سوريا بسبب “كورونا”

على الرغم من نفي وزارة الصحة السورية أي إصابات بفيروس كورونا في سوريا.

علقت ثلاث دول سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدد من الدول العربية والأجنبية، ومن بينها سوريا، ضمن إجراءاتها الاحترازية للسيطرة على فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، ومنع انتشاره.

السعودية

وعلقت المملكة العربية السعودية وفقًا لقرار نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، اليوم، الاثنين 9 من آذار، دول كل من سوريا، والإمارات، الكويت، والبحرين، ولبنان، ومصر، والعراق، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا.

وعلقت السلطات السعودية دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال 14 يومًا السابقة لقدومه، حسبما ذكرته “واس”.

وأُوقفت السعودية الرحلات الجوية والبحرية بينها وبين الدول المذكورة.

واستثنى المصدر الذي تحدث إلى “واس” من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

قطر

علقت قطر في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري، اعتبارًا من اليوم الاثنين، الدخول “مؤقتًا” لجميع المسافرين القادمين من 14 دولة، في إطار تدابيرها ضد “كورونا”.

وشمل قرار البيان الصادر أمس، الدول التالية: العراق ولبنان ومصر وسوريا وبنغلاديش والصين والهند وايران ونيبال وباكستان والفلبين وكوريا الجنوبية وسريلانكا وتايلاند.

‏‎كما شمل القرار سمات الدخول الفورية والقادمين من الدول المذكورة من حاملي تصاريح الإقامة سواء للعمل أو غيرها، وحث المواطنين والمقيمين على تجنب السفر في الوقت الراهن إلا في حالات الضرورة.

الكويت

أُوقفت إدارة الطيران المدني الكويتية، يوم الجمعة 6 من أذار الحالي، الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى: سوريا، بنغلادش، الفلبين، الهند، سريلانكا، لبنان، ومصر.

وأضاف التعميم أن الغرض من إيقاف الرحلات منع انتشار وتفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، على أن يستمر لمدة أسبوع واحد فقط بدءًا من تاريخ صدوره.

وأشارت إدارة الطيران المدني إلى السماح لمواطني دولة الكويت القادمين من تلك الدول الدخول إلى الكويت على أن تطبق عليهم إحراءات الحجر الصحي اللازم.

وبحسب صحيفة الرأي الكويتية، فإن السلطات قررت إيقاف الرحلات الجوية لمدة أسبوع ريثما تتوافر الأجهزة اللازمة لإجراء الفحوصات اللازمة على الوافدين إلى الكويت.

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وكالات