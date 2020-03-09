شاهد كيف قام بوتين بإحراج أردوغان والوفد التركي في موسكو

بث التلفزيون الروسي تقريرا عن مدة انتظار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امام باب القاعة التي كان من المقرر ان يستقبله بها الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، حيث ظهر على الفريق المرافق للرئيس اردوغان علامات الاحراج.

وظهر بالتقرير ان الرئيس التركي انتظر خارج القاعة لمدة دقيقتين قبل ان يسمح له والوفد المرافق له بالدخول، اضطر خلالها الرئيس اردوغان للجلوس، حسب عداد الوقت الذي وضعة التقرير على الشاشة.

دقيقتان كاملتان وتأخر مقصود وعلامات انزعاج على وجوه الوفد التركي.فيديو نشره التلفزيون الروسي يظهر فيه انتظار الرئيس اردوغان مدة دقيقتين على باب مكتب بوتين قبل دخولهم.. Posted by Mohmaed K Alsaleh on Monday, March 9, 2020

وكانت الكاميرات الروسية ترصد وجوه الوفد التركي

حيث كان رئيس الاستخبارات يلهو بورقة بيده، بينما كان ينظر وزير الخارجية تشاويش اوغلو للسقف.

“رأي اليوم” ـ كمال خلف