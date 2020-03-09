مسلحون يهاجمون مطعم “تيك تاك” في حلب

اعتدى مسلحون مساء يوم الأحد على مطعم “تيك تاك” في حي حلب الجديدة، مطلقين النار من أسلحة متنوعة على المطعم، ما أدى لاصابة شخصين.

وبينت مصادر محلية لتلفزيون الخبر في حلب أن “المصابين هما صاحب المطعم وعامل فيه، حيث تعرض الأول للضرب المبرح من قبل أحد المسلحين، في حين أصيب العامل في قدمه نتيجة اطلاق النار العشوائي الذي حصل”.

وأوضحت المصادر أن “خلافاً حصل بين عمال في المطعم وزبائن وانتهى بخروج الأخيرين من المطعم، وعودتهم مع شبان مسلحين بدأوا باطلاق النار بشكل عشوائي داخل المطعم”.

وأكدت المصادر أن “المسلحين اقتحموا المطعم واعتدوا على صاحبه الذي ضرب بكعب المسدس على رأسه ونقل هو والعامل للمشفى”.

وعلم تلفزيون الخبر أن الجهات الأمنية ضربت طوقا حول منطقة المطعم ، إلا أن المعتدين كانوا غادروا المكان”

وتم تتظيم ضبط بالحادثة ولا زالت التحقيقات مستمرة.

تلفزيون الخبر