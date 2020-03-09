كل برج من الأبراج يرتبط بخطيئة مختلفة، ما هي خطيئتك؟

كل برج من الأبراج يرتبط بخطيئة مختلفة، ما هي خطيئتك؟

من السهل جدًا أن يرتكب المرء خطيئة خاصةً أنّ هذه الأخيرة منتشرة في كل مكان، وما من أحد بدون خطيئة وليس ذلك صدفة. يلعب برجنا دورًا أساسيًا في حياتنا، وخاصة بما يتعلق بالخطيئة واللاأخلاقية وذلك حسب من تكونون.

أحيانًا، تدفعنا أبراجنا إلى ارتكاب خطيئة في حياتنا اليومية من خلال عجزنا عن التخلي عن عادة سيئة بسهولة.

من المهم تحديد بعض هذه العناصر الموجودة في داخلنا، بخاصة الخطيئة.

بالتأكيد، قد يكون ارتكاب خطيئة مغريًا لكن في المقابل هنالك قيم أساسية كالاعتدال، فكيف ستتغلبون على الخطيئة التي يجعلكم برجكم أكثر تعرضاً لها؟

برج القوس والزنا

يعرف عن برج القوس أنه الفاتن الأكثر حيلةً، وتشكل العلاقة الحميمة مصدراً مهماً للمتعة بالنسبة لبرج القوس، غير أنّ ذلك قد يصعّب التزامه بعلاقة جدّية لفترة طويلة.

كما يمكن لبرج القوس أن يكون لعوباً حتّى وهو برفقة الشريك، وكثيرًا ما يكون مغيظًا. ويصعب عليه إيجاد الشريك المناسب لكثرة تنقله من علاقة إلى أخرى.

برج الحوت والكسل

يظهر برج الحوت كشخص يحب أن يسرح في خياله لدرجة تشعر أن عالمه الوحيد خارج حياته الواقعية.

وعند السماح لخياله أن يصور له الاحتمالات، هو يفوّت فرصًا كثيرة ويلازم مكانه. كلّ ذلك ينمي لديه الكسل فيصبح عاجزًا عن التعايش مع الحاضر.

برج الجوزاء وعدم الاستقامة

للجوزاء عادة سيئة جدًّا، فهو يخلط الأحداث ببعضها البعض عند قوله الحقيقة. ويحتمل أن يكون سبب ذلك أنّ لرمز برجه وجهين مختلفين ويعقل أنّ لكلّ منهما وجهة نظر مختلفة للقصة الواحدة.

في جميع الأحوال، أنت تحب الكذب في التفاصيل الصغيرة كما في الأمور المهمة، خاصةً إذا لم تكن هذه الأشياء تجعلك تبدو بأفضل مظهر. ما هي أفضل وسيلة لتخريب كل شيء؟ اللّجوء إلى الكذب.

برج الدلو المختارون

يحب أصحاب برج الدلو الاعتقاد بانهم أهمّ من الآخرين، فقد ابدعهم الباري كذلك. إنهم يحبون التظاهر بأنهم يتفوّقون على الآخرين في الحكمةً.

يجعلكم تزويد محيطكم بالأفكار ووجهات النظر الجديدة تشعرون بالأهمية، لكنها ليست أهمية حقيقية.

برج السرطان وتأليه الآخر

إن كنتم من برج السرطان، ينتابكم شعور بأن الشخص الذي تحبونه أو الذي فتنكم أهم من قد عرفتم، وتحرصون على أن يحصل على كل حاجاته وتساندونه في محنته. قد تظنون أن ذلك ليس خطيئة لكن إن فكرتم للحظة: فأنتم لا تفكرون وتفضلون وضع حياتكم في يد شخص قد يدمرها بلحظة من دون تردد. انتبهوا ممن تؤلّهون.

برج الجدي والجشع

يصعب على صاحب برج الجدي أن يترك مكتبه، ولذلك تفسير. أنتم تملكون روح المنافسة وتسعون بقدر المستطاع أن تكونوا من يحرز أكثر الأرباح في مكان عملكم.

وذلك ليس لتفرحوا بنجاحكم، إنما لتتباهوا بإنجازاتكم كلما سنحت لكم الفرصة. كما يدفعكم الجشع إلى القيام بأمور تظنونها مستحيلة.

برج الأسد والكبرياء

أصحاب برج الأسد يلامسون النرجسيّة. قد يبدون من أكثر الأشخاص أنانية في العلاقات الخاصة. يتصرفون بشكل طبيعي تلقائي ويسحرون الآخرين بمجرد غمزة عين بسيطة. أنتم متكبرون ومغرورون حتّى أن المقرّبين منكم لا يريدون معرفة شيء عنكم أحياناً. أنتم في الواقع تميلون الى مساعدة الأشخاص الذين يبحثون عن خيال أنفسهم في عيون الآخرين.

برج الثور والشره

يمكن اعتبار أصحاب برج الثور نرجسيين، فهم يحبون أن يقوموا فقط بما يفيدهم على المدى البعيد.

سواء أكان طعاماً لذيذاً أم علاقة حميمة أم لعبة جديدة غالية الثمن، يتمسّك برج الثور بها بشراهة. وغالبًا ما يفضل أن يحصل على كل هذه الأشياء في الوقت نفسه ليعيش براحة.

برج العذراء والغيرة

برج العذراء غير مستقر، خاصة عندما يكون عليه اتخاذ قرار لصالحه. غالبًا ما يحاول أن يكون محور الحديث للفت نظر شخص يحبه. ان كان يروق لكم شخص لا يهمه أمركم تترقبونه بغيرة ظانين أن ذلك الشخص يملك شيئًا تريدونه. أنتم لستم من النوع العاطفي.

برج العقرب والشهوة

يرتبط برج العقرب بالشهوة أكثر من غيرها من الخطايا، ويظهر ذلك في تصرفه الودّي مع الآخرين. تتحكمون بالأشخاص بكلماتكم وتحرصون على أن يسمعوا كل ما عندكم، وذلك لان لديكم ميول للشهوة مع الآخرين. لكن يصعب عليكم كسب حب الجميع وتواجهون مشاكل مع المقربين منكم لقلة التزامكم.

برج الميزان والغرور

لا يهتم برج الميزان إلّا بجماله الشخصي، فطالما هم يرون وجههم الجميل في المرآة يستطيعون العيش بسلام. ولكن حتى لو كان أصحاب برج الميزان يمضون ساعات أمام المرآة، فهم يهتمون بجمالهم الداخلي أيضًا. وفي النهاية، أليس الجمال الداخلي والجمال الخارجي يشكلان مفتاح النجاح؟

برج الحمل والقتل

قد يفاجئكم الحمل بغضبه الشديد، فإن تصادمتم معه فاحتمال بقائكم على قيد الحياة قليل جدًا. بالإضافة الى كونه قوي، يتميّز الحمل بالتسرّع. يسبب له تسرعه المشاكل، فانتبهوا من برج الحمل ومن ميوله الى القتل، خاصةً عندما تتملك به العصبية!

هل تعتقدون أن أبراجكم تلعب دورًا في ميلكم الى ارتكاب الخطايا؟ كيف تصفون أنفسكم بطريقة مختلفة؟