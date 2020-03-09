إغلاق 754 محلاً خلال شهر.. وزارة التجارة: نضغط على التجار لتخفيض أسعارهم

بيّن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أنه تمت إحالة 102 شخص مخالف إلى القضاء المختص، وتم إغلاق 754 فعالية تجارية، وذلك خلال الدوريات التي قام بها جهاز حماية المستهلك في المحافظات وبلغ عددها 2859 دورية، أي بمعدل تقريبي 99 دورية في أسواق المحافظات خلال اليوم الواحد، كما تم معالجة 878 شكوى وردت إلى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات.

وبلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات كافة عدا (الرقة وإدلب) 5150 ضبطاً خلال شباط، أي بمعدل 177 ضبطاً في اليوم، وهي تجمع بين الضبوط العدلية المنظمة على القانون /14/ وعددها 4181 ضبطاً وضبوط العينات المسحوبة وتبلغ 969 ضبطاً، منها 202 عينة مخالفة و541 عينة مطابقة و226 عينة قيد التحليل.

وبين شعيب أنه تم تحصيل مبلغ 66.4 مليون ليرة سورية وذلك مقابل تسوية 2659 ضبطاً وفق المادة 23 من القانون 14 لعام 2015، حيث بلغ عدد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار 1193 مخالفة، ومخالفات الفواتير 1486 مخالفة، والامتناع عن البيع 11 مخالفة، والبيع بسعر زائد 394 مخالفة.

كما تم تنظيم مخالفات الغش في البضاعة وهي 30 مخالفة، على حين تم ضبط 552 مخالفة للاتجار بمواد مدعومة من الدولة، وهي موزعة إلى 349 مخالفة للاتجار بالدقيق التمويني والضبوط المرتبطة بالتلاعب، و203 مخالفات للاتجار والتلاعب بالمحروقات.

كما تم ضبط 110 مخالفات للحوم ما بين 42 مخالفة للحوم الحمراء، و68 مخالفة للحوم البيضاء، وتم تنظيم 11 مخالفة للاتجار بمواد الإغاثة، على حين تم ضبط 30 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية، ومخالفات بدل خدمات 260، و 63 مخالفة متفرقة.

ولفت شعيب إلى أن الوزارة كثّفت حملتها على الأسواق لضبوط مخالفات رفع الأسعار والتلاعب بها والتدقيق على الفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية في الأسواق على مستوى المحافظات، ونوّه بأن الحملة على الأسواق مستمرة مع الضغط على التجار لتخفيض أسعارهم.

الوطن