أخبار مفرحة تخص المسرحين من خدمة العلم…الدعم والتمكين يعود للانطلاق

أعلن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أمس عن إعادة إطلاق برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية لعام ٢٠٢٠ . الصندوق في بيان له أمس ضرورة أن لا يكون المسرح مستفيد من البرنامج السابق عام ٢٠١٩، أكد وأنه غير مسجل بفرع الصندوق الموجود في المحافظة التي يقيم فيها، وان يكون من غير العاملين في الدولة أو في القطاع الخاص وأمضي خمس سنوات وأكثر في الخدمة الإلزامية والاحتياطية أو مسرح نتيجة إصابة بالعمليات الحربية ممن لم يخصص بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي. أما الأوراق المطلوبة فقد تم تحديدها بصورتين الأولى عن الهوية الشخصية، والثانية عن وثيقة التسريح، وإحضار دفتر خدمة العلم، مشيراً الى أنه على الراغبين بالتسجيل ممن تتوفر فيهم الشروط السابقة مراجعة فروع ومراكز الصندوق في المحافظات وذلك ابتداء من اليوم الاثنين ٩/٣/٢٠٢٠.