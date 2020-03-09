بالفيديو: دورية أميركية تعترض رتلاً روسياً شمال الحسكة كان متوجهاً إلى مطار القامشلي

بالفيديو: دورية أميركية تعترض رتلاً روسياً شمال الحسكة كان متوجهاً إلى مطار القامشلي

اعترضت قوات أمريكية اليوم الأثنين، طريق قافلة روسية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، بعد يوم من اعتراض دورياتها في المنطقة.

وبحسب وسائل إعلام محلية, فقد اعترضت دورية أمريكية قبل ظهر اليوم، طريق مسير قافلة عسكرية روسية تحمل معدات عسكرية باتجاه مطار القامشلي في شمال مدينة الحسكة على طريق m4.

وحسب المصادر، أن دورية أمريكية اعترضت عند دوار مدينة تل تمر شمال الحسكة، طريق رتل عسكري روسي في طريقه إلى مطار القامشلي, بالتزامن مع تحليق طيران التحالف في أجواء المنطقة الشمالية الشرقية.

مضيفة أن الحادثة تأتي بعد يوم من اعتراض قوات الدفاع الوطني وأهالي قرية الكوزلية غرب تل تمر، مسير دورية أمريكية مؤلفة من 7 عربات ومنعها من دخول القرية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا, فإن عناصر القوات الرديفة بمساعدة الأهالي قاموا برشق عناصر الدورية بالحجارة ما اضطرها للعودة من حيث أتت.

وكالات