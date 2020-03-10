ثلاث جرحى جراء حادث سير على أوتستراد حمص طرطوس

أصيب ثلاثة أشخاص جراء حادث سير وقع اليوم عند مفرق الصناعة على أوتستراد حمص طرطوس الدولي.

وبين قائد شرطة محافظة طرطوس العميد موسى حاصود الجاسم: أن عناصر الدفاع المدني والشرطة والإسعاف حضروا لمكان الحادث وتم إسعاف المصابين الذين تراوحت جروحهم بين المتوسطة والخطيرة إلى مشفى الباسل بمدينة طرطوس وإزالة آثار الحادث عن الطريق بشكل كامل وإعادة حركة السير إلى ما كانت عليه.

وأوضح الجاسم أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة لصهريج محمل بالوقود أدت لاصطدامه بسيارتي شحن خضار وفواكه بشكل متتال.