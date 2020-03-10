مايكروسوفت تتيح خدمات Microsoft Teams بصورة مجانية بسبب فيروس كرونا

لم يعد هناك حديث في الأوساط التقنية خلال الفترة الماضية سوي فيروس كرونا كان بتأثيره المباشر على تصنيع الأجهزة أو إلغاء المؤتمرات ودفع الموظفين للعمل عن بُعد. السبب الأخير بالتحديد فتح الباب أمام خدمات كثيرة للانتشار بشكل أوسع بهدف ربط العاملين تحت تطبيق أو خدمة واحدة وتقريب المسافات المتباعدة مع انتجاه الكثير من الشركات لدعوة موظفيها للعمل من المنزل.

مايكروسوفت من جانبها وبحسب ما ذكرت في بيانها حول التزاماتها مع أزمة تفشي كرونا قررت أن تتيح خدمة Microsoft Teams بصورة مجانية للجميع. الخدمة المدمجة مع خدمات Office 356 ستتوافر بداية من اليوم بصورة مجانية لكافة المستخدمين كانوا من الأفراد أو الشركات وستستمر بنفس الحال حتى يناير 2020.

النسخة التي ستوفرها مايكروسوفت من خدمتها لن تكون كالنسخة المدفوعة بل سيتم التضحية فيها ببعض المميزات. المستخدمين للنسخة المجانية من Microsoft Teams سيتمتعون بمساحة سحابية تصل إلى 2 جيجابايت للمستخدم الواحد, 10 جيجابايت من المساحة المشتركة, عدد غير محدود من مكالمات الفيديو للمجموعات أو بين الأفراد وكذلك المحدثات النصية والمكالمات الصوتية. مايكروسوفت ستتيح لهم كذلك استخدام خدمات Office للويب.

مستخدمي الحسابات الدراسية وحاسبات العمل يمكنهم فوراً تسجيل الدخول والاستمتاع بالخدمة المجانية بينما يمكن للأفراد التوجه إلى الرابط السابق من أجل الاشتراك.

ما رأيك في إتاحة مايكروسوفت لخدمة Microsoft Teams بصورة مجانية؟

عرب هاردوير