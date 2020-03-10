شركات التكنولوجيا تخسر 320 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب كورونا

انهارت البورصة الأمريكية أمس مسببة خسارة بمليارات الدولارات من حيث القيمة السوقية للشركات الخمس الكبار في مجال التقنية بسبب فيروس كورونا.

ويعتبر يوم الإثنين أحد أسوء الأيام في تاريخ البورصة منذ الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008، حيث خسرت الخمس شركات الكبار في التقنية أكثر من 321.6 مليار دولار من حيث قيمتهم.

وكان لشركة أبل الأمريكية نصيب الأسد حيث انخفضت أسهمها بنسبة 7.9% أي حوالي 100 مليار دولار، وخسر كلا من مايكروسوفت و فيسبوك وألفابت أكثر من 6% من قيمة الأسهم الخاصة بهم (حوالي 83.6 مليار دولار) بينما تراجعت أسهم أمازون بنسبة 5.3% وحتى شركة تيسلا للسيارات الكهربائية فقد انخفضت أسهمها بنسبة 14%.

وهبط مؤشري S&P 500 و داو جونز بشكل كبير جراء تفشي فيروس كورونا في العديد من بلدان العالم إلى جانب انهيار أسعار النفط بعدما خفضت السعودية الأسعار الرسمية مما دفع المستثمرين لبدء بيع الأسهم بشكل هائل والبحث عن أصول أكثر أمانا.

ويشعر المستثمرون بالقلق من انخفاض وركود النشاط الاقتصادي والتجاري بسبب فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل سريع في مناطق كثيرة، حيث أوقفت العديد من الشركات مؤتمراتها وجعلتها أونلاين وتم إلغاء أحداث رئيسية مثل معرض MWC و مؤتمر المطورين لفيسبوك F8 وغيرهما بالإضافة إلى تقييد سفر الموظفين مع تشجيعهم على العمل من المنزل وكل تلك الإجراءات للحد من كورونا.