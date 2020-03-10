إرشادات جديدة من أبل لتنظيف وتطهير الآيفون بسبب فيروس كورونا

بسبب تفشي فيروس كورونا في مناطق كثيرة بالعالم، قامت شركة أبل بتحديث صفحة الدعم الخاصة بها بمعلومات جديدة حول كيفية تطهير أجهزة الآيفون بشكل أمن دون إتلافها لحماية مستخدميها من خطر الإصابة بالفيروس الجديد.

وفي السابق، كانت أبل تنصح مستخدميها بعدم اللجوء للمواد الكيميائية من أجل تنظيف الآيفون لأنه قد يؤدي لتلف بعض الأجزاء مثل الشاشة وأحيانا إزالة الطلاء وضعف مقاومة الجهاز للمياه ولكنها تراجعت عن كلامها بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا يمكنه البقاء حيا على الأسطح الزجاجية من ساعتين إلى بضعة أيام.

ولهذا وعبر صفحتها الرسمية، قالت شركة أبل أن بإمكان المستخدمين الاعتماد على المناديل المبللة بكحول الأيزوبروبيل أو مناديل كلوروكس المعقمة لمسح الأسطح الصلبة غير المسامية لمنتجات وأجهزة أبل.

ويمكن استخدام تلك المناديل لمسح الشاشة ولوحة المفاتيح والأسطح الأخرى مع تجنب استخدام مواد التبييض ووصول الرطوبة لفتحات الجهاز وحذرت من وضع الآيفون في أيا من مواد التنظيف المختلفة والتي قد تضر بأجهزتها.

ولأن مواد مثل كحول الأيزوبروبيل قد يؤثر بشدة على أجهزة الآيفون، فقد أوضحت الشركة الأمريكية أن المستخدم بحاجة لتنظيف الجهاز برفق واستخدام مناديل مبللة بنسبة 70% من كحول الأيزوبروبيل.

أخيرا، وفقا لأحدث إحصائية، هناك أكثر من 100 ألف شخص من حول العالم مصاب بفيروس كورونا وما يصل إلى 3991 حالة وفاة بسبب تفشي الفيروس في مناطق كثيرة، ولحماية نفسك والآخرين يُنصح بإتباع إرشادات الشركة وتطهير جهازك وخاصة بعد استخدامه في الأماكن العامة.