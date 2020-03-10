الأربعاء , مارس 11 2020

مصدر عسكري: تركيا بدأت بسحب الأسلحة الثقيلة من نقاط المراقبة في إدلب السورية

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مصدر عسكري: تركيا بدأت بسحب الأسلحة الثقيلة من نقاط المراقبة في إدلب السورية

نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر عسكري أن تركيا بدأت بسحب الأسلحة الثقيلة من نقاط مراقبتها في محافظة إدلب السورية.

وقال المصدر إن “أنقرة بدأت تدريجيا بسحب الأسلحة الثقيلة من نقاط المراقبة في إدلب السورية وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم 5 مارس”.

يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان أجريا يوم 5 مارس الجاري، مباحثات حول التصعيد الأخير في محافظة إدلب السورية.

وأسفرت المباحثات عن الاتفاق على وثيقة مشتركة تنص على التمسك بصيغة أستانا للتسوية السورية، ووقف إطلاق النار في إدلب وتسيير دوريا مشتركة في قسم من طريق M4 الاستراتيجي.

المصدر: نوفوستي

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