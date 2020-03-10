ماذا فعل رئيس الاستخبارات المصرية في دمشق؟

كمال خلف:

زار رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، العاصمة السورية دمشق، في 2 من آذار الحالي، والتقى مسؤولين سوريين.

زيارة سرية لم يعلن عنها الطرفان، وأكدتها صحيفة “الوطن” السورية اليوم عبر تغريدة لها في “تويتر”، وكانت “راي اليوم” قد نقلت عن مصادرها الاسبوع الماضي زيارة اللواء عباس كامل ضمن مقال بعنوان كيف نظر السوريون لاتفاق بوتين أردوغان.

وقالت “راي اليوم” في المقال “أن معلومات سربت لنا تتحدث عن زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات المصرية إلى دمشق.

والتقى اللواء كامل رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك . وبحث الطرفان التصعيد التركي في شمال سوريا ، وملف مهم بالنسبة للجانب المصري يتعلق بنقل تركية مقاتلين من الجماعات المسلحة في ادلب إلى ليبيا.

وتسعى القاهرة إلى تشكيل رفع التنسيق الأمني مع عدد من أجهزة الاستخبارات العربية لمواجهة تركيا في العالم العربي.

وفي هذا السياق تحدثت تقارير واردة من الشمال أن أنقرة بدأت بارسال دفعة جديدة من المقاتلين السوريين والأجانب في شمال سورية إلى ليبيا ، وقالت مصادر مطلعة أن الدفعة الجديدة من المقرر أن تنطلق اليوم وهي تشمل عناصر من لواء المعتصم العامل تحت امرة الجيش التركي.

وقد أنهت الدفعة الجديدة تدريبات تلقتها في معسكر داخل الأراضي السورية، وتقدر إعداد المقاتلين مكن وصلوا إلى ليبيا من شمال سورية إلى 5000 مقاتل، قتل منهم المئات بالمعارك الدائرة حول طرابلس ، بينما هرب أفراد منهم عبر البحر إلى إيطاليا.

رأي اليوم