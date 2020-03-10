الجيش السوري يطالب مقاتلي مدينة “جاسم” شمال درعا بتسليم سلاحهم

أمهل الجيش السوري المقاتلين السابقين في الميليشيات الإرهابية المسلحة, بمدينة “جاسم” شمال درعا عدة أيام لتسليم أسلحتهم الخفيفة, على رغم توقيعهم على “تسويات” سابقة تنصّ على احتفاظهم بالسلاح الخفيف.

وذلك بعد انخراطهم بعمليات الخطف والاعتداء على مدنيين وعسكريين.

وذكرت مصادر محلية أن رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة, طالب المقاتلين بتسليم أسلحتهم التي بحوزتهم.

وبحسب مصادر محلية, فقد أعطى رئيس اللجنة الأمنية خلال اجتماع له مع وُجهاء مدينة “جاسم”, مهلة محدودة تبلغ مدتها نحو 10 أيام فقط لتنفيذ الشروط وتسليم الأسلحة، موضِّحاً أنه يريد وضع حدّ للاشتباكات التي تندلع بين الحين والآخر ضدّ قوات الجيش السوري, وقوى الأمن في المدينة.

يُشار إلى أن محافظة درعا جنوبي البلاد تشهد عمليات ارهابية, تنفذها عناصر مسلحة, على رغم سيطرة الجيش السوري عليها في عملية عسكرية منذ ما يقارب ثلاث سنين.

وكالات