الازدحام أمام صالات «السورية للتجارة» إلى ازدياد.. ومواطنون يشتكون عدم حصوهم على الزيت

اشتكى العديد من المواطنين عدم توفر عبوات سعة ليتر واحد من مادة الزيت في بعض صالات المؤسسة السورية للتجارة، واقتصارها على عبوات 4 ليتر، ما أدى إلى حرمانهم من مخصصاتهم، كونهم يستحقون ليتر أو ليتري زيت.

وأكد مدير فرع السورية للتجارة في دمشق يوسف عقلة تلك الحالة، مبيناً لـ«الوطن» أن السبب في ذلك هو دراسة في السورية للتجارة جاءت بهدف تخفيف الحمل على المواطنين ممن يستحقون 4 ليتر، وعليه تم تزويد الصالات بهذه العبوات بنسبة 15 بالمئة من مجمل الكمية المخصصة لهم، لكن ما حصل أن عدداً كبيراً من المواطنين فضلوا أخذ 4 عبوات سعة ليتر واحد بدل عبوة 4 ليتر واحدة، ما تسبب في انخفاض عدد عبوات الليتر، مؤكداً أنه تم زيادة كميات العبوات الليتر في الصالات لتجاوز الأمر وضمان حصول كل مواطن على مستحقاته كاملة من دون أي نقص، في أي مادة توزع على البطاقة الذكية.

من جهة أخرى، بين عقلة أن سبب ازدياد مظاهر الازدحام أمام بعض الصالات ناجم عن اكتظاظ المناطق بالمواطنين، وخاصة الموظفين، في الصالات وسط دمشق، مؤكداً أن كل الصالات التي تعاني ازدحاماً يتم إرسال سيارة جوالة إليها للمساعدة لتخفيف الضغط، مؤكداً أن السورية للتجارة قادرة على إرسال سيارتين، لكن أحياناً طبيعة المنطقة الجغرافية لا تستوعب سيارتين، مشيراً إلى أن فروع دمشق تخدم العديد من المواطنين غير القاطنين في دمشق كريف دمشق والوافدين إلى دمشق من محافظات أخرى.

وبين عقلة أن فرع السورية للتجارة في دمشق سوف يبدأ اليوم بزيادة عدد السيارات الجوالة، بحيث يصبح لديه 6 سيارات جوالة لبيع المواد المدعومة بعد أن كانت 3 سيارات، مؤكداً أنه من الأمس تم تأمين السيارات الجديدة، لكن الأمر يحتاج 24 ساعة ريثما يتم التنسيق بين السورية للتجارة وشركة «تكامل» من أجل تجهيز السيارات بالأجهزة اللازمة، وتجهيز الأجهزة بحد ذاتها من الناحية البرمجية، موضحاً أن هذه السيارات سوف تعمل حتى وقت الظهيرة على توزيع المواد وبعد الظهر تقوم بشحن المواد إلى الصالات.

ولم يستبعد عقلة إضافة أي مادة جديدة إلى البطاقة الذكية بغض النظر عن المواد المزمع إضافتها إلى البطاقة من سمون ومتة ومعلبات، مطلع الشهر القادم، مشيراً إلى أن إضافة أي مادة تتم بناءً على دراسة لرغبة المواطنين بالحصول عليها.

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وكان معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان قد صرح في وقت سابق للوطن حول إمكانية زيادة كميات المواد الأساسية المدعومة، وإدخال مواد جديدة تضاف للمواد المباعة عبر البطاقة الذكية.

الوطن