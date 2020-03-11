مجلس الشعب “بآخر أيامو”.. جلسة استجواب لوزير النقل عن قضية تعود لعام 2018

تعقد حاليا جلسة استجواب تحت قبة البرلمان لوزير النقل المهندس علي حمود في موضوع يتعلق بشركة أجنحة الشام ويعود لعام 2018 وذلك في حالة وصفها البعض “كمن استفاق بأخر أيامو” رابطين ذلك ببدء الانتخابات البرلمانية. وعلمت صاحبة الجلالة ان البرلمان خصص جلسته اليوم لاستجواب وزير النقل بناء على طلب مقدم من لجنة الخدمات استنادا الى النظام الداخلي لمجلس الشعب الذي يسمح باستجواب رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء حيث بإمكان أي لجنة برلمانية أو خمس نواب أن يوجهوا استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو للوزراء.

وتتعلق القضية التي ارتأى أعضاء مجلس الشعب إثارتها الآن بموضوع تعثر شراء طائرة عام 2018 مطالبين بحجب الثقة عن الوزير وذلك في مشهد عزاه بعض المراقبين إلى محاولة المجلس تفعيل أدواته قبيل الانتخابات . وتساءل مراقبون أين كان هذا الحراك للنواب ولماذا لم يتم استجواب أو طلب حجب الثقة عن الوزراء المعنيين بقرارات رفع أسعار المحروقات وأسعار الانترنت وأزمة الغاز التي أصبحت تشكل كابوسا يؤرق حياة المواطنين .

صاحبة الجلالة