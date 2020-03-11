الأربعاء , مارس 11 2020
بيانٌ من الأمن العام اللبناني إلى الرعايا السوريين

بيانٌ من الأمن العام اللبناني إلى الرعايا السوريين

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بيانٌ من الأمن العام اللبناني إلى الرعايا السوريين

في قرار جديد يمس المواطنين السوريين في لبنان.

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني, في بيانٍ لها, أنها “تُعلم الرعايا السوريين الذين دخلوا الى لبنان بصورة شرعية بعد تاريخ 05/01/2015 وخالفوا نظام الاقامة، عن تمديد العمل بتسوية اوضاع الراغبين منهم بالمغادرة في الدوائر والمراكز الحدودية إعتبارا من تاريخ 12/03/2020 ولمدة شهرين، دون صدور بلاغ منع دخول في حقهم، في حال تسديدهم للرسوم المتوجبة عليهم”.

وأضافت, أنه “يسمح بالمغادرة للذين يتعذر عليهم تسديد الرسوم ويصدر بلاغ منع دخول في حقهم”.

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان تجاوز المليون لاجئ سوري وفق الإحصاءات الدولية لعم 2019

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وكالة أوقات الشام الاخبارية
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